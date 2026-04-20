Santa Rita, è sceso l'uomo che minacciava di lanciarsi dal tetto da due giorni

Si conclusa senza finire in tragedia la vicenda dell'uomo romeno di 43 anni che da più di due giorni minacciava di lanciarsi dal tetto di un palazzo in via Acciarini.

Ieri sera, intorno alle 23, il 43enne è sceso ed è è stato accompagnato in ospedale dai sanitari.

Una vicenda che si conclude dopo ore di preoccupazione per tutto il quartiere, da quando nella mattinata di venerdì 17 aprile, l'uomo è salito in cima al palazzo minacciando un gesto estremo. Dopo una notte trascorsa sul tetto, l'uomo ha continuato a rimanere sulla sommità dell'edificio, senza risultati da parte del negoziatore della polizia e del consolato romeno che cercavano di dissuaderlo.

Alla fine, nella tarda serata di ieri, il 43enne ha ceduto ed è sceso. Non si tratta del primo episodio da parte dell'uomo. Qualche mese fa si era arrampicato sullo stadio Filadelfia minacciando di compiere lo stesso gesto.

Sul posto oltre alla Polizia anche i vigili del fuoco in presidio e gli operatori del 118.