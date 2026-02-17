Moncalieri, scuola e banca insieme per educare alla responsabilità

«Cosa significa essere davvero liberi quando si deve scegliere?» È da questa domanda che prende avvio, al Fineco Center Moncalieri di Strada Genova 66, la seconda edizione del percorso Maxwell–Fineco, che coinvolge 22 studenti del Liceo J.C. Maxwell di Nichelino nell’ambito del PCTO, dell’educazione civica e dell’orientamento.

Non un corso, ma un’esperienza. Un laboratorio di realtà e di coscienza in cui la finanza diventa linguaggio educativo per riflettere su libertà, responsabilità e conseguenze delle scelte.

Il percorso, giunto alla sua seconda edizione, è promosso e curato da Pietro Bucolia, Private Banker e ideatore dell’iniziativa, con l’obiettivo di costruire un ponte educativo tra scuola, realtà e responsabilità.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra scuola e territorio ed è coordinato dalle docenti referenti Stefania Lerda, Caterina Lo Iacono e Jessica Giordano, con il contributo dei tutor Maria Lucia Sparacino e Alberto Pincitore, che accompagnano gli studenti in un percorso di crescita personale prima ancora che formativa.

Un percorso reale in tre tappe

Il cammino si sviluppa in tre incontri progressivi che introducono gradualmente i ragazzi dentro un contesto concreto di lavoro e decisione. Il 21 febbraio 2026 il focus è sul significato delle scelte e sulle loro conseguenze nel tempo. Il 7 marzo 2026 il tema diventa la gestione delle crisi, semplici e complesse. Il 21 marzo 2026 lo sguardo si apre al mondo, mostrando come geopolitica, inflazione, energia e trasformazioni economiche incidano sulla vita quotidiana e sulle prospettive future.

Non teoria, ma esperienza. Dalla comprensione alla responsabilità, dalla responsabilità alla consapevolezza.

Il metodo: la maieutica socratica

Il percorso si fonda sul metodo maieutico socratico: non trasmettere risposte, ma generare domande. Il confronto nasce da interrogativi semplici e radicali che stimolano riflessione e dialogo. I ragazzi non ricevono soluzioni, ma imparano a pensare, valutare e scegliere in un contesto di ascolto, dialogo e fiducia reciproca.

Dentro la realtà del lavoro

Durante gli incontri gli studenti osservano come si svolge l’attività del consulente finanziario: ascolto, analisi della realtà, valutazione delle conseguenze e costruzione di decisioni sostenibili nel tempo. Le situazioni affrontate richiamano decisioni reali: gestire l’incertezza, valutare priorità, comprendere rischi e conseguenze.

Anche la crisi viene letta in chiave educativa: non come fallimento, ma come passaggio che può generare apprendimento e crescita.

Il mondo entra nella vita

Nel percorso emerge come gli eventi globali incidano sulla vita delle persone: tensioni internazionali, inflazione, energia e cambiamenti economici producono effetti concreti su famiglie, lavoro e prospettive future. Comprendere il mondo significa comprendere le conseguenze delle scelte e prepararsi ad affrontare l’incertezza con consapevolezza.

I giovani e il territorio

Quando ai giovani viene offerto uno spazio reale di ascolto e confronto, la partecipazione cresce e la responsabilità diventa concreta. Al termine del percorso emerge una maggiore capacità di analisi e scelta consapevole, con un livello di maturità superiore alle attese.

«Educare significa aiutare a scegliere – sottolinea Pietro Bucolia – quando scuola e territorio collaborano, la crescita dei giovani diventa concreta e la comunità si rafforza».

Un laboratorio civile

Il percorso Maxwell–Fineco è un laboratorio civile, in cui l’educazione economico-finanziaria diventa strumento per comprendere la realtà, assumersi responsabilità e orientarsi nella complessità. Educare alla responsabilità significa preparare persone capaci di orientarsi nella complessità e costruire, con consapevolezza, il proprio futuro e quello della comunità in cui vivono.

Pietro Bucolia | Private Banker Fineco

PERCHÉ IL VALORE È CIÒ CHE RESTA, QUANDO TUTTO CAMBIA.