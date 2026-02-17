Al via i lavori di rifacimento di strada del Francese: “Era tra le più segnalate per danni ai veicoli”

Dopo anni di segnalazioni, proteste e rattoppi provvisori, sono finalmente iniziati oggi nelle scorse ore i lavori di rifacimento dell’asfalto di strada del Francese. Un intervento atteso da tempo dai residenti e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono l’arteria, diventata negli anni una delle più critiche del territorio.

Secondo quanto riferito dalla consigliera di Fdi della Circoscrizione 6 Roberta Braiato, la strada risultava essere tra le prime a Torino per numero di denunce al Comune a causa dei danni riportati dai veicoli. Buche profonde, veri e propri crateri, avevano trasformato il manto stradale in un percorso a ostacoli, aggravato dal passaggio costante di mezzi pesanti.

I numerosi interventi tampone effettuati negli anni si sono rivelati inefficaci: i rattoppi, complice il traffico intenso, non resistevano più di pochi giorni, riportando la situazione al punto di partenza.

Determinante è stato l’interessamento della Circoscrizione e le continue richieste dei cittadini, che non hanno mai smesso di sollecitare un intervento strutturale. "Ora, grazie allo stanziamento di fondi della Fondazione Crt - spiegano Braiato e il presidente, Valerio Lomanto -, strada del Francese è stata inserita tra le vie oggetto di riasfaltatura completa".