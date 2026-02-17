Ultimata la manutenzione del ponte sulla Sp 98 di Marentino

A Sciolze la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ha ultimato la manutenzione straordinaria del ponte al km 0+800 della Strada Provinciale 98 di Marentino. Restano ancora da completare alcune lavorazioni di finitura, che non comporteranno ulteriori disagi per la circolazione. I lavori erano iniziati il 1° luglio 2025 e, per consentire l’effettuazione delle operazioni in sicurezza, si era resa necessaria anche la chiusura al transito del ponte durante le attività più critiche.

L’intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura del ponte ha comportato una spesa complessiva di 600.000 euro, finanziata nell’ambito del Decreto 123 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 marzo 2020, dedicato agli interventi compresi nei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e delle Città metropolitane.

Si è proceduto all’idrodemolizione superficiale delle parti ammalorate del calcestruzzo e alla passivazione dei ferri d’armatura, con il successivo ripristino finale e l’integrazione di nuove armature. A completamento del risanamento è stata applicata una malta specifica anti-ritiro, al fine di proteggere l’impalcato e le pile dagli agenti atmosferici che avevano fortemente danneggiato la struttura. Tenuto conto del forte ammaloramento dell’intradosso dell’impalcato, in particolare delle travi in corrispondenza degli appoggi, si è provveduto al sollevamento del ponte per l’inserimento di nuovi appoggi in neoprene.

Inoltre sono state sostituiti le vecchie barriere stradali e i parapetti, modificando il cordolo in calcestruzzo armato a bordo ponte, con un conseguente limitato ampliamento della carreggiata stradale.