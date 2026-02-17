Pioggia e maltempo riducono come una groviera alcune vie di Moncalieri

Adesso è tornato il sole, ma la pioggia dei giorni scorsi ha creato disagi e problemi in molte strade di Moncalieri. Il Comune ha messo a punto un piano di interventi da 6 milioni di euro per questo 2026, ma la situazione è decisamente complicate sul molte vie, soprattutto in collina e nelle zone periferiche della città.

Tra strada Villastellone e Sant'Ambrogio

Strada Villastellone si è ritrovata piena di buche, malgrado le recenti operazioni di 'colmatura' da parte dei cantonieri: qualche giorno di maltempo ripropone vecchi problemi, in attesa di un intervento strutturale di riasfaltatura. Auto e motorini devono fare autentici 'slalom' alla Alberto Tomba tra le voragini colme d'acqua che si trovano in strada Sant'Ambrogio.

"Ci sentiamo cittadini non di serie B ma Z"

Su alcune pagine Facebook è esplosa la rabbia dei residenti per una via trasformata in groviera, con persone che hanno misurato la profondità di certe voragini, che arrivano a 25-30 centimetri: "Quando piove diventa difficile passare a piedi. Viene da pensare che in questa zona siamo cittadini non di serie B ma Z".

Con la fine dell'inverno e l'inizio della maggior parte degli interventi previsti dal Comune la situazione dovrebbe migliorare, ma intanto il problema buche è tornato di attualità.