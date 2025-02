Via Roma tutta pedonale, partono gli attesi cantieri

Partiti i primi cantieri in via Roma (immagine tratta da Facebook)

Primi passi verso la pedonalizzazione di via Roma. Da questa mattina, infatti, è aperto il cantiere che porterà da qui al 2026 una profonda ristrutturazione dello storico asse viario. La pedonalizzazione completa, da piazza Carlo Felice a piazza Castello, porterà all’eliminazione del passaggio delle auto per tutto l’asse della via.

I tre lotti

I lavori, ufficialmente, partiranno a fine mese. Si inizierà dai lotti 1 ( piazza Castello-San Carlo ) e 2 ( piazza Cln-via Cavour ) che sono i più lunghi (durata 13 mesi circa), mentre il lotto 3 ( via Cavour-piazza Carlo Felice ) verrà avviato successivamente per terminare contemporaneamente ai lotti 1 e 2.

Commercio tutelato

L'obiettivo è tutelare e favorire la vocazione commerciale attraverso la pedonalizzazione. Sarà riqualificata l’intera immagine dell’asse storico, restituendo lo spazio urbano alla percorrenza pedonale attraverso una pavimentazione uniforme per entrambi i tratti della via. La pavimentazione “a raso” favorirà l’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo piena accessibilità anche alle persone con disabilità.

Lavori per fasi

Le lavorazioni saranno suddivise per fasi. La Città ha studiato un piano di modifiche viabili per ogni fase, al fine di garantire una corretta percorribilità del centro storico e l’accessibilità al parcheggio interrato. Sarà sempre consentito il passaggio pedonale sotto i portici e verranno collocati dei pannelli illustrativi.