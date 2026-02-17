Grugliasco al buio: i vandali sabotano l'illuminazione pubblica

Non è il maltempo e non è un guasto tecnico: a spegnere le luci di Grugliasco è la mano deliberata di vandali. Negli ultimi giorni, pesanti e ripetuti disservizi hanno messo a dura prova la pazienza dei residenti, trasformando intere zone della città in buchi neri. La situazione è critica soprattutto al parco Porporati, rimasto al buio per due volte in appena quindici giorni, e in tutta Borgata Lesna, dove il blackout ha paralizzato l'intero quartiere.



​Le indagini dei tecnici hanno confermato lo scenario peggiore: non si tratta di usura, ma di vere e proprie manomissioni dei quadri elettrici.



​"Evidentemente c'è qualche soggetto dotato di scarso intelletto che, non si sa per quale ragione, forse per noia o divertimento, pensa bene di aprire i quadri elettrici e manometterli per il puro gusto di fare qualcosa – afferma l'assessore alla mobilità e sicurezza Raffaele Bianco –. Di certo non si rende conto del danno che provoca ai cittadini, lasciando intere aree al buio con evidenti pericoli per la circolazione e incremento di rischi per la sicurezza, ma anche al Comune impegnato a dover far intervenire continuamente le squadre e la ditta della manutenzione con un aggravio di costi e inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione di altri interventi di manutenzione programmata. Ci scusiamo per il disagio che i grugliaschesi stanno patendo a causa di questi gesti stupidi e ingiustificabili, ma purtroppo, non possiamo fronteggiarli in altro modo che a danno avvenuto, in quanto non possiamo né mettere il lucchetto ai quadri elettrici, né posizionare telecamere sopra ciascuno di essi. Possiamo solo augurarci che il divertimento, se di divertimento si tratta, sia terminato e che gli autori di questi veri e propri atti vandalici impieghino il proprio tempo in un modo migliore, potrebbero ad esempio aiutare la comunità anziché sabotarla".