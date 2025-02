Musica maestro: domenica Gran ballo in Mascherina alla Palazzina di Stupinigi

Domenica Gran ballo in Mascherina alla Palazzina di Stupinigi

Domenica prossima la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, si trasforma per l'occasione in una location di danza per adulti e piccini.

Il Gran ballo in Mascherina

Il Gran ballo in Mascherina è una esperienza di laboratorio artistico creativo e di danza dedicato ad adulti e bambini dai 5 anni. L’attività si svolge in due fasi. Dopo la creazione artistica di una maschera ispirata al mondo animale, è in programma un momento danzato nel Salone Centrale che ha ospitato balli, feste e cerimonie.

In attesa del Carnevale, un modo per vivere e comprendere con linguaggi trasversali lo spirito della Palazzina.

Un modo alternativo di vivere il Carnevale

L’attività è a cura dei Servizi Educativi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in collaborazione con Artemista, conduce Elena Maria Olivero, danza/arteterapeuta e operatrice culturale. È richiesta puntualità, vestiti comodi e calzini antiscivolo.

L'appuntamento è in piazza Principe Amedeo 7 a Stupinigi, domenica 23 febbraio a partire dalle ore 15. La durata dell'evento è prevista in 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì. Per info e prenotazioni: 011 6200601 oppure stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it.