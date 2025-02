In fuga nei campi del Biellese, fermato e arrestato per furto dalla Polizia

La caparbietà ed il grande intuito investigativo degli operatori della Squadra Volante di Biella hanno permesso nei giorni passati di trarre in arresto l’autore di furti in abitazione appena perpetrati. I poliziotti, notata all’imbrunire (orario di particolare allert per la commissione di tali reati) un’autovettura sospetta in sosta in una zona residenziale, si sono attivati per effettuare accurati controlli in loco e hanno sorpreso un individuo, nascosto dietro una siepe che, vistosi scoperto, si è dato a precipitosa fuga.

Subito dopo la Sala Operativa ha informato gli operanti che, poco prima, era stato commesso un furto in un’abitazione di Occhieppo Superiore, luogo raggiungibile in pochi minuti da via Pollone ove era parcheggiata la suddetta autovettura. Essendo oltremodo verosimile che il soggetto in fuga fosse un malvivente, è cominciata una ricerca serrata dell’uomo attraverso i campi e nelle aree limitrofe al predetto luogo. Tale attività, nonostante le disagevoli condizioni in cui gli agenti si trovavano ad operare, è continuata senza interruzioni e ha permesso di individuare e fermare un 36enne straniero residente a Torino.

Il soggetto aveva un paio di scarpe ginniche intrise di acqua e fango, indumenti scuri completamente bagnati ed è stato immediatamente riconosciuto dagli operatori come quello fuggito poco prima. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto un oggetto idoneo per essere utilizzato quale frangi vetro nonché, all’interno del calzino destro da lui indossato, una carta di credito che veniva successivamente accertato essere parte del bottino asportato. L’uomo, residente a Torino, è stato tratto in arresto per il reato di furto in abitazione e l’autovettura posta sotto sequestro al fine di eseguire i dovuti accertamenti investigativi.

Successivamente l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a Torino con altresì l’applicazione di mezzo elettronico di controllo. La locale divisione Polizia Anticrimine ha anche emesso foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Biella ed Occhieppo Superiore per 2 anni.