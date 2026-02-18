Be Comics! Be Games! debutta a Torino: il Lingotto capitale della cultura pop

Dal 18 al 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere di Torino debutta Be Comics! Be Games! Torino, il nuovo format, che interpreta in chiave contemporanea le passioni, i linguaggi e le esperienze della cultura pop. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale.

"Be Comics! Be Games! Torino rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso decennale costruito a Lingotto Fiere – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia –. È un progetto che unisce contenuti, organizzazione e impatto economico, valorizzando il ruolo dei quartieri fieristici come infrastrutture fondamentali per eventi complessi".

"Torino è una città strategica per lo sviluppo del nostro progetto – commenta Marco Moretti, amministratore delegato di Fandango Club Creators -. Dopo il consolidamento nel Nord-Est con l’evento di Padova, ampliamo nel Nord-Ovest la dimensione nazionale di Be Comics! Be Games!, portandolo in un contesto capace di garantire qualità dell’esperienza, logistica efficiente e sicurezza, elementi essenziali per un grande evento pop contemporaneo".

L’evento

Be Comics! Be Games! Torino sarà un grande spazio dedicato al fumetto, al gaming e alla cultura pop, con aree tematiche che abbracciano editoria, videogiochi, esports, giochi da tavolo e di ruolo, cosplay, performance e creatività indipendente.

I visitatori troveranno espositori, una grande Artist Alley, spazi per l’incontro tra autori, editori e pubblico, aree dedicate alle competizioni, al gioco libero e alle community, oltre a laboratori, attività immersive e spazi family friendly pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Lingotto Fiere: la naturale casa di un grande appuntamento pop

Con aree tematiche, spazi espositivi e zone esperienziali, Be Comics! Be Games! Torino animerà gli spazi di Lingotto Fiere, storico punto di riferimento per i grandi eventi dedicati all’intrattenimento e alle community creative.

Una scelta che mette al centro la qualità dell’esperienza e la sostenibilità organizzativa. Il quartiere fieristico infatti rappresenta il contesto ideale per eventi di questa scala, grazie a standard elevati in termini di sicurezza, gestione dei flussi, accessibilità e logistica, che consentono al pubblico di vivere l’esperienza in modo ordinato e confortevole, e agli operatori di lavorare in un ambiente efficiente e professionale.

Un progetto italiano con esperienza internazionale

Con Be Comics! Be Games! Torino GL events e Fandango Club Creators uniscono competenze complementari, radicate sul territorio italiano e rafforzate da esperienze internazionali, per dare vita a un nuovo appuntamento di riferimento per il mondo del fumetto, del gaming e della cultura pop.

Per Fandango Club Creators, Torino rappresenta un passaggio di crescita del format, che evolve da evento territoriale a piattaforma con una dimensione nazionale strutturata, capace di dialogare con mercati e community differenti.

GL events Italia prosegue un lavoro di oltre dieci anni nel settore comics e più in generale porta nel progetto un’esperienza consolidata nell’organizzazione di grandi eventi fieristici e culturali, maturata anche a livello internazionale: attraverso la divisione GL events Exhibitions, il gruppo è co-organizzatore della Paris Games Week, uno dei più importanti eventi europei dedicati al gaming e alla cultura pop.