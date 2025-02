Da Palazzo Lascaris alla pizza: le nazionali giovanili di pallavolo del Giappone visitano e assaggiano Torino ospiti della In Volley Piemonte [FOTO E VIDEO]

Palazzo Lascaris è stata la sede scelta per la visita a Torino delle nazionali giovanili di pallavolo del Giappone.

Le selezioni under 16 femminile e under 17 maschile hanno visitato l'antico palazzo di via Alfieri, a due passi da Piazza San Carlo, sede del Consiglio Regionale. Palazzo Lascaris è un imponente edificio seicentesco in stile barocco progettato da Amedeo di Castellamonte, lo stesso architetto che progettò la reggia di Venaria Reale e la Cavallerizza e realizzò il Palazzo Reale di piazza Castello e i portici di via Po.

Il Palazzo signorile è passato nei secoli di mano in mano a varie famiglie nobiliari, tra cui i Benso di Cavour, in seguito alla morte nel 1833 di Adele Lascaris, moglie di Gustavo, fratello di Camillo Benso conte di Cavour.







Un tuffo nel passato del Piemonte

I giovani atleti giapponesi hanno potuto ammirare gli antichi saloni, gli affreschi e l'imponente scalinata, scattandosi foto e selfie insieme alle ragazze dell'under 16 della In Volley Piemonte, che hanno ospitato le squadre giapponesi per la Youth Volley League and Cultural Exchange organizzata dalla società di Cambiano. A fare da padrone di casa e ospitare i visitatori il presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco, che si è rivolto direttamente ai ragazzi: "Sono molto contento che siate qui perché lo scambio con le nostre atlete italiane non è solo sportivo ma culturale, dopo che ieri avete insegnato loro a fare gli origami e stasera loro insegneranno a voi a fare le pizze. Sono convinto che questo scambio servirà a saldare i rapporti di buona amicizia che ci sono tra Italia e Giappone e che potrete tornare in Italia al più presto. Un gemellaggio sportivo, culturale e sociale, una bellissima iniziativa che insegna ai giovani a conoscersi ed è una testimonianza di amicizia tra i giovani italiani e giapponesi che non deve andare persa. Le esperienze fatte a questa età rimangono indelebilmente nel ricordo per tutta la vita, è un'esperienza positiva".





Presente anche la consigliera Paola Antonetto, Presidente della commissione Sport e Cultura del Consiglio Regionale del Piemonte. "L'intervento della Regione - ha commentato - è sempre e comunque a supporto dello sport e dei giovani. Oggi ci sono ragazze e ragazzi che sono venuti in Italia per giocare, per condividere un momento di sport coi nostri ragazzi italiani. Quindi sport come momento di crescita e condivisione, anche di culture diverse, affinché queste non si allontanino ma si avvicinino sempre di più".

L'amichevole al Palazzetto di Cambiano

Terminata la visita di Palazzo Lascaris, le comitive sono tornate sul bus diretto a Cambiano, per giocare un'amichevole al Pala Wojtyla. In un clima di tranquillità, la stanchezza per le giapponesi si è fatta sentire, perdendo i primi tre set per poi riscattarsi nel quarto set aggiuntivo.





Al Confine di Trofarello il Giappone con le mani in pasta

Dopo la partita, le ragazze si sono cimentate nel laboratorio di pizza seguite dal pizza chef campione del mondo Biagio Valerio alla pizzeria Al Confine di Trofarello. Qui hanno eseguito la stesura 'a schiaffo' - come vuole il disciplinare della pizza napoletana - per poi procedere con il condimento della margherita con pomodoro, mozzarella e basilico. Pizze che successivamente sono state cotte e degustate dai presenti. La cena è proseguita tra risate, allegria e giochi in cerchio, sia giapponesi che italiani, mentre le pallavoliste e i loro staff hanno potuto degustare le pizze gourmet pluri-premiate. A chiudere quella campione del mondo: una genovese rivisitata con impasto alto tipo padellino e carne Wagyu, nuovamente nel segno del Giappone.

Chi ha sostenuto l'iniziativa

Hanno partecipato agli eventi della Youth Volley League and Cultural Exchange anche gli sponsor che hanno reso possibile l'organizzazione di questi tre giorni di incontri.

- ha commentato. -







"Ringrazio i dirigenti di In Volley Piemonte - ha aggiunto Marco Mondino, Capo Area Banca Territori del Monviso - per averci fatto partecipare a questo bellissimo evento legato all'attività sportiva ma anche occasione di crescita sportiva e culturale per tutti i ragazzi che parteciperanno. Da anni operiamo sul territorio e siamo convinti che al giorno d'oggi sia importante, così come sostenere tutte le attività sportive che si riconducono a questo ambito".