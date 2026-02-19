Incidente in tangenziale all'altezza di Collegno: tre auto coinvolte e un ferito. Code in entrambe le direzioni

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Torino, in particolare in direzione Nord Milano, all'altezza di Collegno.
Sono 3 i veicoli coinvolti, con un ferito portato in codice giallo all'ospedale di Rivoli. Si registrano code in entrambe le direzioni.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli uomini della Polizia Stradale per cercare di riportare la situazione sotto controllo.
Viabilità e trasporti | 19 febbraio 2026, 10:15
