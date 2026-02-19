 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 19 febbraio 2026, 10:15

Incidente in tangenziale all'altezza di Collegno: tre auto coinvolte e un ferito. Code in entrambe le direzioni

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Codice giallo per l'unica persona che ha riportato conseguenze gravi dallo scontro

Incidente lungo la tangenziale di Torino all'altezza di Collegno

Incidente lungo la tangenziale di Torino all'altezza di Collegno

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la tangenziale di Torino, in particolare in direzione Nord Milano, all'altezza di Collegno.

Sono 3 i veicoli coinvolti, con un ferito portato in codice giallo all'ospedale di Rivoli. Si registrano code in entrambe le direzioni. 

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli uomini della Polizia Stradale per cercare di riportare la situazione sotto controllo.

Incidente lungo la tangenziale di Torino all'altezza di Collegno

Incidente lungo la tangenziale di Torino all'altezza di Collegno

Incidente lungo la tangenziale di Torino all'altezza di Collegno

Incidente lungo la tangenziale di Torino all'altezza di Collegno

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium