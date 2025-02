In piazza Madama Cristina torna l'appuntamento con San Salvario Emporium

L’associazione Made in Sansa nasce con l’intendo di creare eventi e strumenti per la creazione di una rete di artisti, artigiani, creativi, inventori, imprenditori innovativi, operatori culturali, e chiunque produca qualcosa di creativo nel quartiere.

Durante San Salvario Emporium, l’iniziativa permetterà a residenti e turisti di visitare gli Atelier, i laboratori, le gallerie, gli studi e i luoghi di cultura, nelle vie e nei cortili del quartiere, in un clima di festa tra prosecco e musica. I workshop di MANDE IN SANSA

Corso artigianale per la creazione di un portatessere in cuoio

Un laboratorio di disegno per bambini ispirato dall’albo illustrato “Semini”. Proviamo la tecnica di stampa, “Bitipia”, e sperimentiamo il disegno partendo dalla casualità. Con i piccoli partecipanti cercheremo una foresta nascosta tra le macchie, creando insieme un disegno collettivo. La bitipia è una tecnica che consiste nella creazione di un'immagine che viene trasferita da foglio a foglio. Il workshop partirà dalla lettura di Semini, raccolta di poesie per bambini di Alice Keller illustrato da Youngin Kim. Successivamente i bambini disegneranno insieme una foresta fantastica su un grande foglio già preparato con le macchie di bitipia.

Il laboratorio Arts&Crafts di Kids&Us è uno spazio dove creatività e apprendimento dell’inglese si incontrano in modo naturale e divertente. Attraverso attività manuali e ludico-motorie, lɜ bambinɜ esplorano l’arte, sperimentano materiali diversi e danno libero sfogo alla fantasia, il tutto immersi in un contesto 100% in inglese. Senza accorgersene, acquisiscono nuove parole ed espressioni mentre si divertono, rendendo l’apprendimento della lingua un’esperienza spontanea e stimolante. Il 2 marzo il laboratorio avrà un tema speciale dedicato al Carnevale, con attività colorate e creative per celebrare questa festa all’insegna del divertimento e dell’inglese!