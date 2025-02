Torino, insetti nel piatto della mensa scolastica: genitori e bimbi mangiano in strada per protesta

Insetti nel piatto . È questa la brutta sorpresa che si è verificata martedì alla mensa scolastica della primaria Roberto d'Azeglio di Torino . Siamo in via Santorre di Santarosa 11 ed oggi i genitori delle classi 4A e 4B hanno deciso di dare il via ad una protesta: ai loro figli hanno preparato panini e pasti da casa, che in questo momento i bambini stanno consumando al parco Michelotti.

Insetti nel piatto

Perché tutto ciò che viene cucinato fuori dalla mensa scolastica, per ragioni di allergie e protocolli sanitari, non può essere mangiato in refettorio. A raccontare la vicenda è la mamma di un bimbo della 4A: "Martedì mio figlio, così come quasi tutti il resto dei suoi compagni, ha trovato degli insetti nel piatto di pasta. Da quanto abbiamo potuto accertare si tratta del punteruolo della pasta, che non è nocivo".