Maltempo, Moncalieri supera l'esame. A Beinasco il Sangone sempre sotto il livello di guardia

"Il cielo è azzurro sopra Moncalieri, finalmente… buona giornata a tutti". Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha chiuso nella mattinata odierna la lunga parentesi legata all'allerta meteo.

Moncalieri supera l'esame

Una giornata molto difficile quella di ieri, giovedì 17 aprile, nella cintura sud di Torino, che però ha superato l'esame a pieni voti. Soprattutto pensando a quanto è successo nel Chivassese e nel Canavese, ma soprattutto ricordando le drammatiche conseguenze dell'alluvione che nel novembre del 2016 mise in ginocchio Moncalieri. Da allora la città ha messo in campo investimenti e iniziative per mettere in sicurezza la città, che adesso ha saputo affrontare nel migliore dei modi una situazione meteo decisamente complicata.

I torrenti Sangone e Chisola hanno raggiunto il picco di piena e sono rientrati ampiamente al di sotto dei livelli di allerta. Il fiume Po ha raggiunto il livello di guardia e segna per la prima volta una curvatura in discesa del suo livello, poco fa a 5,48 metri. E dalla mattinata di oggi la situazione sta progressivamente tornando alla normalità.

A Nichelino e Beinasco tutto sotto controllo

Anche a Nichelino l'allerta è stata superata senza problemi, già nella serata di giovedì il livello dei corsi d'acqua si era notevolmente abbassato e non si sono registrate criticità particolari. Tutto tranquillo anche a Beinasco, la realtà della cintura sud, che forse ha dovuto fare i conti con le problematiche minori.

"La pioggia incessante di questi giorni sta interessando anche il nostro territorio, e so che molti di voi guardano con attenzione alla situazione del torrente Sangone", aveva scritto ieri sera il sindaco Daniel Cannati. "Stiamo monitorando con attenzione tutto il territorio, sul quale non ci sono particolari disagi. La Protezione Civile PIAR ODV Protezione Civile Beinasco è sul campo insieme alla Polizia Locale, e nella giornata di oggi è stato anche formalmente attivato il Centro Operativo Comunale per gestire e coordinare eventuali emergenze".

La situazione è stata monitorata, risultando sempre sotto controllo. E adesso ci si prepara per la Pasqua, sperando che le nuove piogge date in arrivo non creino disagi e allerte.