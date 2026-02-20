Linea Ivrea-Chivasso, Avetta: "La Regione Piemonte sospenda gli aumenti tariffari"

"E per non farci mancare nulla anche le ultime settimane sono state particolarmente intense sulla Ivrea-Chivasso-Torino con treni sovraffollati e passeggeri lasciati a piedi oltre a ritardi e cancellazioni. Nonostante ciò, i biglietti dei treni sono nuovamente rincarati: la tratta Ivrea-Torino è passata da euro 6,90 a 7. Nel 2021 la stessa tratta era venduta a euro 5,90, quindi, si registra un rincaro del 20%. È vero che gli aumenti Istat sono previsti dal contratto di servizio ma non si tratta di un’applicazione automatica, bensì di una scelta politica fatta dalla Giunta Cirio, a differenza del passato (la Giunta Chiamparino sospese l’adeguamento Istat). Sospendere gli aumenti tariffari sarebbe un significativo gesto di attenzione nei confronti dei pendolari che continuano a credere nel trasporto pubblico locale e nei confronti del mondo produttivo canavesano che vede la propria attrattività pregiudicata da una ferrovia inaffidabile"

. Questa la proposta contenuta in una Mozione depositata in Consiglio dal Gruppo PD (prima firmataria la consigliera regionale Nadia Conticelli) e richiamata dall’Interrogazione che, ancora una volta, riporta l’attenzione sulle criticità della linea ferroviaria Ivrea-Torino. In particolare, nell’Interrogazione si segnala quanto avvenuto nella settimana tra il 19 e il

, quando è stato nuovamente registrato il sovraffollamento dei vagoni durante le ore di punta sia al mattino, tra Ivrea e Torino, sia la sera, al rientro da Torino a Ivrea. Molti dei passeggeri del 2714 diretto a Torino del 22 gennaio sono stati invitati a scendere a Chivasso per salire sul Milano-Torino che, peraltro, era in ritardo. Aggiunge il consigliere Alberto Avetta: «I treni in questione (2714 e 2737) erano “corti”, ovvero “bi-modali”. Questi treni “rossi” della Regione Valle d’Aosta, a cui non è possibile aggiungere carrozze, hanno contribuito a peggiorare drasticamente la situazione. Innumerevoli volte la Regione Piemonte è stata sollecitata, affinché Trenitalia garantisse il raddoppio dei convogli bimodali, in particolare nelle ore di punta. Vogliamo capire che cosa è stato fatto finora da parte della Giunta Cirio"

