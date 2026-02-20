‘Il caos del gender’ a Pinerolo con Vannacci e Pozzolo

Sarà probabilmente l’ultimo atto come Team Vannacci De Amicis prima della corsa della nuova lista Futuro Nazionale, in vista delle elezioni politiche e comunali del 2027. Si parlerà di un tema caro al generale Roberto Vannacci, il gender, e lui sarà presente in collegamento video.

All’incontro di domani, alle 15, al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 a Pinerolo, è atteso anche il deputato Emanuele Pozzolo, che ha sposato la causa di Futuro Nazionale, dopo l’espulsione dal gruppo alla Camera di Fdi. Il parlamentare era stato al centro della vicenda dello sparo di Capodanno 2024 in una festa nel Biellese, che gli è costata una condanna a un anno e tre mesi con la condizionale per porto illegale di arma.

Domani ‘Il caos del gender: viaggio nell’abisso dell’identità’ vedrà come relatore Simone Perron, autore del saggio ‘Sguardi nell’abisso’ (Passaggio al bosco), che ha una posizione critica contro il pensiero gender, che vede l’identità di genere come legata alla percezione che la persona ha di sé e al contesto sociale, non al sesso biologico. Al suo fianco Jacopo Coghe, portavoce di ProVita & Famiglia. Moderano Gianluca D’Aloia, team leader del gruppo pinerolese, e Alessandro Stanchi (‘Augusto Imperatore’ di Torino).

All’esterno del salone sono in programma contestazioni da parte del collettivo antifascista pinerolese.