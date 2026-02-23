Cit Turin: l’anima liberty di Torino accoglie il design d’autore in un loft esclusivo

Se c'è un quartiere che incarna perfettamente la metamorfosi di Torino, quel quartiere è Cit Turin. Unica zona della città a conservare un nome in piemontese ("Piccola Torino"), questa enclave di eleganza è oggi il palcoscenico di un dialogo affascinante tra il prestigio del passato liberty e le linee avveniristiche della nuova architettura urbana, dal Grattacielo Intesa Sanpaolo al rinnovato scalo di Porta Susa.

Il fascino dell’abitare contemporaneo in un guscio d'epoca

In questo contesto di rara bellezza, all'interno di una palazzina che racconta la storia aristocratica del quartiere, sta prendendo forma un progetto che ridefinisce il concetto di loft urbano. Proposto da MAC Real Estate Advisor, i due immobili proposti non sono solo una soluzione abitativa, ma un vero e proprio manifesto di design.

La riqualificazione, curata dall’Architetto Michele Colarocchio dallo Studio AMiCo Design– realtà già celebrata dalle riviste di settore per aver firmato alcuni tra i 100 migliori progetti italiani – punta a trasformare lo spazio in un’esperienza sensoriale, dove la luce e i volumi diventano protagonisti. Lo Studio AMiCo Design riceve presso la sede della MAC Real Estate Advisor in Via Gioberti 73/D.

Efficienza energetica e funzionalità degli spazi

La consegna è prevista a marzo. La ristrutturazione prevede un intervento di riqualificazione energetica. Con una classe energetica prevista D, i loft rispondono alle moderne esigenze di sostenibilità, offrendo un comfort termico superiore in un involucro d’epoca.

La distribuzione interna è stata studiata per valorizzare ogni metro quadro.

Nel primo alloggio, di dimensioni di ca. 107 mq., troviamo:

Un salone con cucina a vista, cuore pulsante della casa pensato per la convivialità.

Due camere da letto accoglienti e silenziose.

Doppi servizi e una pratica zona lavanderia, per una funzionalità senza compromessi.

Una posizione strategica per il cittadino del mondo

Nel secondo alloggio, di dimensioni di ca. 75 mq, troviamo:

ampio soggiorno con cucina a vista

camera da letto

cameretta

bagno

zona lavanderia

A entrambi e possibile annettere cantina o soffitta.

Vivere in Cit Turin significa avere il mondo a portata di mano. La vicinanza strategica alla stazione di Porta Susa e alla nuova navetta per l'aeroporto di Caselle rende questi loft l’ideale per chi viaggia per lavoro o per piacere. Al contempo, le vie commerciali di alto livello e la prossimità al Palazzo di Giustizia confermano il quartiere come uno dei poli residenziali più dinamici e sicuri della città.

Un’opportunità da cogliere

Mentre i lavori di ristrutturazione procedono verso il completamento, questi loft si candidano a diventare due dei pezzi più ambiti del mercato immobiliare torinese. È la scelta d'elezione per chi cerca l'esclusività di un progetto d'autore in una delle location più sofisticate del capoluogo.

Per approfondire i dettagli del progetto e scoprire in anteprima questa gemma architettonica, il team di MAC Real Estate Advisor è disponibile presso la sede di Via Gioberti 73/D.

