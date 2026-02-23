Con il progetto P.R.At.I.Co 2026 Grugliasco offre nuove opportunità ai disoccupati

Risiedi nel Comune di Grugliasco, hai almeno 30 anni compiuti e sei disoccupata/o? Puoi presentare domanda per l'inserimento nel programma P.R.AT.I.C.O 2026, promosso dal Patto territoriale e dai comuni della zona ovest di Torino.

Il programma prevede:

·attività di orientamento e supporto nella ricerca del lavoro;

·tirocinio in azienda se valutato utile a rafforzare l'occupabilità e coerentemente con i profili richiesti dalle aziende;

·sostegno economico di 400 euro al mese (per tre mesi);

Le domande per partecipare al programma P.R.At.I.C.O vanno presentate dal 23 febbraio 2026 al 30 settembre 2026 e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili, che a Grugliasco sono 29.

La domanda di partecipazione e l’avviso pubblico con l’indicazione di tutti i requisiti sono disponibili ai seguenti link: https://www.comune.grugliasco.to.it/it/documenti_pubblici/progetto-p-r-at-i-co

Per l’accesso al progetto fa fede il protocollo di ricezione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono pervenire prioritariamente via email all’indirizzo: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it

Solo chi è effettivamente impossibilitato all’invio online può fissare un appuntamento chiamando lo Sportello alla Città ai numeri 011/4013042 – 011/4013000.

Si ricorda che sia che pervengano via e-mail, sia presentandole di persona le domande devono essere debitamente compilate in ogni singola parte, firmate e corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità delle stesse:

·Scansione o fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente

·Curriculum vitae

·Scansione o fotocopia delle coordinate IBAN (il conto deve essere intestato/cointestato al partecipante al progetto e non ad altro componente del nucleo familiare)

·Scansione o fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 20.000 euro

Per informazioni o dubbi in merito alla compilazione della modulistica è possibile scrivere all’indirizzo sportello.citta@comune.grugliasco.to.it