Jean-Claude Van Damme sbarca a Milano con Gabriel Ernesto Rapisarda

Jean-Claude Van Damme è arrivato a Milano per l’inizio del suo tour italiano, accompagnato dall’imprenditore Gabriel Ernesto Rapisarda, fondatore del gruppo Gabriel & Spirits e direttore esecutivo di BKFC Italy. Non si tratta di una semplice visita di cortesia o di un passaggio promozionale, dietro l’arrivo dell’icona mondiale del cinema action si muove una strategia industriale che coinvolge aviazione privata, spirits premium e sport da combattimento.

L’attore belga, celebre per film cult come “Kickboxer”, “Bloodsport (Senza esclusione di colpi)” e “Universal Soldier”, sarà protagonista di una serie di incontri istituzionali e imprenditoriali che avranno come fulcro due operazioni societarie di rilievo internazionale. La prima riguarda l’acquisizione di quote di Jetswave Aviation LLC, società attiva nel settore dei jet privati, operazione che verrà strutturata congiuntamente da Van Damme e dal gruppo Gabriel & Spirits. La seconda riguarda invece il brand Old Oak Whiskey, di cui Jean-Claude Van Damme è oggi co-proprietario e che entrerà nell’orbita strategica del gruppo guidato da Rapisarda, con un piano di gestione e rilancio internazionale.

Il tour milanese partito con una passeggiata dell’attore in Galleria e un pranzo nello storico Ristorante Savini di Milano segna quindi l’avvio di una partnership che intreccia lifestyle, mobilità di fascia alta e beverage di alta gamma. L’ingresso in Jetswave rappresenta un’operazione che guarda al mercato globale dell’aviazione privata, in forte crescita negli ultimi anni, sostenuto da una domanda sempre più orientata a servizi personalizzati e charter esclusivi. In parallelo, l’operazione su Old Oak Whiskey punta a valorizzare un marchio già legato all’immagine di Van Damme, attraverso una strategia di riposizionamento, distribuzione selettiva e sviluppo commerciale affidata interamente al gruppo Gabriel & Spirits.

Per Gabriel Rapisarda si tratta dell’ennesimo tassello in un percorso che negli ultimi anni lo ha visto costruire un network internazionale tra entertainment, sport e business. Dopo aver portato in Italia Conor McGregor e aver sviluppato iniziative imprenditoriali e di brand collegate alla sua presenza nel Paese, Rapisarda consolida ora il proprio ruolo di facilitatore di relazioni ad alto livello, capace di attrarre celebrity globali su progetti concreti e strutturati. L’arrivo di Jean-Claude Van Damme a Milano si inserisce in questa traiettoria, confermando la capacità di coniugare visibilità mediatica e operazioni industriali.

Il nome di Van Damme, negli ultimi giorni, è tornato al centro dell’attenzione internazionale anche per il nuovo “call out” rivolto a Jake Paul, dopo che una prima sfida lanciata dall’attore era stata ripresa da numerosi siti e portali sportivi. Il rilancio mediatico di questa provocazione, che ha infiammato i social e le community legate agli sport da combattimento, contribuisce ad accendere i riflettori sulla sua presenza in Italia. Secondo quanto filtra dall’entourage, durante il soggiorno milanese potrebbe arrivare un nuovo messaggio pubblico destinato a riaccendere il dibattito tra fan e addetti ai lavori.

Non è un dettaglio secondario, perché uno dei capitoli centrali del tour riguarda proprio BKFC Italy. Jean-Claude Van Damme ha manifestato un interesse diretto per il progetto italiano della Bare Knuckle Fighting Championship e sarà presente a Milano nel mese di maggio come ospite e protagonista di un evento ufficiale. La sua partecipazione rappresenterebbe un elemento di forte attrattività per il pubblico italiano e internazionale, oltre a un segnale di attenzione verso il mercato europeo delle competizioni combat.

La presenza della star hollywoodiana in un progetto legato a BKFC Italy rappresenta una fase di espansione del brand sul territorio nazionale. In qualità di direttore esecutivo di BKFC Italia, Gabriel Rapisarda sta lavorando al consolidamento della piattaforma italiana, con l’obiettivo di posizionarla come hub europeo di riferimento per il circuito. L’interesse di Van Damme aggiunge un ulteriore livello di visibilità e credibilità internazionale.

Milano diventa così il punto di partenza di un tour che unisce cinema, sport e finanza. L’agenda dei prossimi giorni prevede incontri con investitori, operatori del settore e stakeholder del mondo beverage. L’obiettivo dichiarato è costruire sinergie concrete tra le diverse iniziative, sfruttando la forza mediatica di un nome come Jean-Claude Van Damme e la struttura operativa del gruppo Gabriel & Spirits.

A conferma del carattere anche istituzionale del viaggio, il tour ha fatto tappa a Roma, dove Jean-Claude Van Damme e Gabriel Ernesto Rapisarda hanno visitato il Senato della Repubblica. Un passaggio dal forte valore simbolico, che testimonia l’attenzione verso l’Italia non solo come mercato strategico, ma come interlocutore di rilievo nel dialogo tra cultura, sport e iniziativa imprenditoriale internazionale.

Per il pubblico più trasversale, resta l’immagine di una leggenda del grande schermo che sceglie l’Italia anche come piattaforma imprenditoriale. Per chi osserva i mercati, l’interesse si sposta su quote societarie, governance dei brand e piani di espansione internazionale, con l’Italia che diventa piattaforma di dialogo tra entertainment e finanza.. In entrambi i casi, l’arrivo in Italia segna l’inizio di una fase nuova, destinata a far parlare di sé ben oltre i confini nazionali.