Blatte dai capannoni della fabbrica abbandonata: “Qui serve una disinfestazione”

Una ex fabbrica di verniciature abbandonata da circa 8-9 anni nel mirino dei residenti di via Fratelli Garrone, a Mirafiori Sud, a causa dell’invasione delle blatte. Una grave emergenza igienico-sanitaria che con la bella stagione sembra destinata a riproporsi, come hanno già capito – loro malgrado – alcuni cittadini.

Il problema principale riguarda proprio la presenza massiccia di grossi scarafaggi che, secondo le testimonianze, risalirebbero dall’area dismessa fino ai marciapiedi e alle abitazioni circostanti.

La denuncia al centro civico

A portare il caso all’attenzione è il consigliere della Circoscrizione 2, Davide Schirru, della lista “Noi progettiamo per la 2”, che parla apertamente di una situazione non più rinviabile: “Non deve essere considerata come una questione di privati perché qui siamo di fronte a un problema di igiene pubblica, che richiede un intervento urgente e strutturale”.

I residenti: “Insetti dentro casa e sui marciapiedi”

Tra le testimonianze quella di Genny, residente da circa un anno, che racconta un progressivo peggioramento della situazione soprattutto con l’arrivo del caldo. “All’inizio non capivamo la portata del problema. Poi, con l’estate, abbiamo iniziato a vedere le blatte anche nei cortili e sui marciapiedi. Sono entrate perfino in casa, tanto che abbiamo dovuto fare una disinfestazione a nostre spese”.

La residente riferisce di aver contattato anche l’Asl: “Ci è stato risposto che si tratta di competenze private”. Nel frattempo, la convivenza con gli insetti è diventata quotidiana, con la percezione di un fenomeno in crescita.

Un’ex fabbrica abbandonata e un problema che si diffonde

L’edificio, una ex struttura industriale dismessa da quasi un decennio, sarebbe diventato il punto di origine dell’infestazione. Le blatte, in particolare, verrebbero avvistate lungo i marciapiedi e nelle aree limitrofe, con un peggioramento evidente nelle ore serali e nelle giornate più calde. In alcune occasioni, i cittadini avrebbero anche tentato interventi autonomi di pulizia del marciapiede. Ma con poco successo. Una situazione che diventa davvero critica se pensiamo che a due passi, sul medesimo marciapiede, si trova la fermata della linea 34 del Gtt, punto di passaggio quotidiano per numerosi utenti del quartiere.

Il passaggio di proprietà

Il timore è che la situazione possa aggravarsi ulteriormente con l’aumento delle temperature e dell’umidità, condizioni ideali per la proliferazione degli insetti. Una possibile svolta potrebbe arrivare dal passaggio di proprietà dell’area, recentemente venduta a nuovi soggetti privati. La speranza è che questo fattore possa accelerare un percorso di bonifica e riqualificazione dell’ex fabbrica, mettendo fine a una situazione che si protrae da anni e che oggi viene percepita come sempre più urgente.