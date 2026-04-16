Villaretto, arriva il punto acqua Smat: partiti i lavori

Nel quartiere Villaretto partono i lavori per la realizzazione del nuovo punto acqua Smat, un intervento atteso da tempo dai residenti e che promette di migliorare concretamente la qualità della vita in una delle zone più periferiche della città.

Ad annunciarlo è Roberta Braiato, consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 che ha lavorato sul tema insieme al presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e alla coordinatrice al Verde, Giulia Zaccaro: “Ormai i lavori sono partiti. I residenti non vedono l’ora di poter accedere a questo utile servizio”.

Il quartiere Villaretto, infatti, sconta da anni una carenza di servizi essenziali. Attualmente è presente una sola fontanella pubblica e mancano completamente bar o attività commerciali dove poter acquistare acqua o altri beni di prima necessità. Un contesto che rende il nuovo punto acqua non solo utile, ma quasi indispensabile.

L’iniziativa nasce anche grazie alla determinazione degli abitanti della zona, che negli anni hanno più volte segnalato criticità e avanzato richieste per migliorare i servizi di prossimità. “Anche in questo quartiere - sottolinea Braiato -, grazie alla tenacia dei residenti le cose stanno cambiando”.

Il punto acqua Smat rappresenta così un primo passo, un intervento concreto che potrebbe aprire la strada ad ulteriori investimenti e servizi per il quartiere.