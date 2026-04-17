Memoria granata, Torino rinnova il patto per gli Invincibili

Un impegno che si rinnova nel segno della memoria e dell’identità granata. È stato firmato oggi il patto di collaborazione per la cura e la valorizzazione dei luoghi legati al Grande Torino, simbolo sportivo e civile della città.

L’accordo coinvolge la Città di Torino, l’assessora ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta e il presidente del Circolo Soci Torino FC 1906, Leonardo Mario D’Alessandro. Al centro, la tutela di uno dei luoghi più significativi della memoria collettiva cittadina: quello dedicato agli Invincibili.

Un'iniziativa che continua nel tempo

Il patto rinnova un percorso avviato già nel 2019, rafforzando le attività di manutenzione e cura degli spazi commemorativi. Un impegno che va oltre il calcio e affonda nelle radici della memoria collettiva torinese e nazionale, legata alla leggenda del Grande Torino, rimasta indelebile nel cuore dei tifosi granata dopo la tragedia del 4 maggio 1949.

"È importante continuare a prenderci cura di un pezzo di memoria storica che in tanti ricordano", ha sottolineato Foglietta, evidenziando il valore simbolico e civico dell’iniziativa.

Tra memoria e responsabilità

Il Circolo Soci Torino FC 1906 continuerà a occuparsi degli interventi ordinari, dalla pulizia alla manutenzione delle aree, senza oneri per l’amministrazione. Un impegno concreto che riguarda sia il Cimitero Monumentale sia la Basilica di Superga, luogo simbolo della tragedia.

D’Alessandro ha parlato di una responsabilità sentita, sottolineando come la fiducia della città rappresenti uno stimolo a proseguire nel lavoro di cura e valorizzazione. "Per noi è un orgoglio", ha dichiarato, ricordando anche l’obiettivo di arrivare pronti alle commemorazioni del 4 maggio.

Totem vandalizzato: restauro quasi pronto

Non solo: tra gli interventi previsti figura anche il ripristino del totem informativo collocato nei pressi della lapide, che racconta la storia della squadra in cinque lingue diverse. Il supporto, vandalizzato nelle scorse settimane, sarà oggetto di un intervento di restauro già programmato, con l’obiettivo di restituire piena fruibilità a uno degli elementi simbolici del percorso commemorativo.

Il valore di un’eredità condivisa

Il Grande Torino resta ancora oggi un punto di riferimento per la città, non solo per i successi sportivi ma per ciò che rappresenta: unità, orgoglio e capacità di rialzarsi. La cura dei luoghi della memoria diventa così un gesto concreto per mantenere vivo un legame che attraversa le generazioni, tra passato e presente.