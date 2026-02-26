 / Attualità

Attualità | 26 febbraio 2026, 12:51

Le danze di corteggiamento dei Diamanti di Gould arrivano a Cumiana [VIDEO]

Sei esemplari sono ospiti dell’Oasi delle farfalle del Bioparco Zoom di Torino

(Foto di Elena Livia Pennacchioni)

(Foto di Elena Livia Pennacchioni)

Saltellano in verticale, gonfiano il petto ed emettono un canto inconfondibile: è la danza di corteggiamento degli esemplari maschi dei Diamanti di Gould. Tre di loro, assieme a tre femmine, hanno trovato casa a Cumiana, nell’Oasi delle farfalle del Bioparco Zoom di via Piscina.

I piccoli passeriformi, provenienti dall’Australia, sono arrivati da meno di due settimane, ma hanno già formato coppie stabili e convivono con tre bradipi, un camaleonte, due gechi diurni del Madagascar e molte specie di insetti e farfalle.

 “I 6 Diamanti di Gould si sono subito ambientati ad abitare la parte alta dell’Oasi, tra le foglie di grandi piante tropicali, in una pacifica convivenza con altre 15 specie - spiega Rino Palma, keeper responsabile dell’Oasi -. Si tratta di uccelli granivori, ai quali quindi non interessano gli insetti che già abitavano in quest’area. Mamma, papà e il giovane Slow, la famiglia di bradipi che abita qui, ha invece impiegato qualche giorno per prendere familiarità con il canto inconfondibile e melodioso che ha invaso l’Oasi. In questo momento poi, il progressivo aumento delle ore di luce ha dato il via ai loro vivacissimi rituali della stagione degli accoppiamenti, che impegna i maschi in danze straordinarie da osservare. Abbiamo predisposto per loro più postazioni nido, in attesa che le scelgano e ne prendano possesso. Con la speranza di poter avvistare delle uova nei prossimi mesi”.

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium