Le danze di corteggiamento dei Diamanti di Gould arrivano a Cumiana [VIDEO]

Saltellano in verticale, gonfiano il petto ed emettono un canto inconfondibile: è la danza di corteggiamento degli esemplari maschi dei Diamanti di Gould. Tre di loro, assieme a tre femmine, hanno trovato casa a Cumiana, nell’Oasi delle farfalle del Bioparco Zoom di via Piscina.

I piccoli passeriformi, provenienti dall’Australia, sono arrivati da meno di due settimane, ma hanno già formato coppie stabili e convivono con tre bradipi, un camaleonte, due gechi diurni del Madagascar e molte specie di insetti e farfalle.

“I 6 Diamanti di Gould si sono subito ambientati ad abitare la parte alta dell’Oasi, tra le foglie di grandi piante tropicali, in una pacifica convivenza con altre 15 specie - spiega Rino Palma, keeper responsabile dell’Oasi -. Si tratta di uccelli granivori, ai quali quindi non interessano gli insetti che già abitavano in quest’area. Mamma, papà e il giovane Slow, la famiglia di bradipi che abita qui, ha invece impiegato qualche giorno per prendere familiarità con il canto inconfondibile e melodioso che ha invaso l’Oasi. In questo momento poi, il progressivo aumento delle ore di luce ha dato il via ai loro vivacissimi rituali della stagione degli accoppiamenti, che impegna i maschi in danze straordinarie da osservare. Abbiamo predisposto per loro più postazioni nido, in attesa che le scelgano e ne prendano possesso. Con la speranza di poter avvistare delle uova nei prossimi mesi”.



