Attualità | 26 febbraio 2026, 11:37

Preghiera del Ramadan su un bus Gtt

Nelle scorse ore un fedele musulmano è stato immortalato mentre recitava la Taraweeh. Il mese sacro è iniziato lo scorso 18 febbraio

Un fedele impegnato nella preghiera del Ramadan

Insolita scena su un bus della GTT Torino, dove nelle scorse ore un musulmano è stato immortalato mentre recitava la preghiera speciale notturna (Taraweeh) in occasione del Ramadan. Il mese sacro di digiuno è iniziato lo scorso 18 febbraio, per poi concludersi a marzo.

Come si vede nel video che sta facendo il giro di Tiktok l'uomo ha steso il tappeto sul pavimento di un pullman della linea 11, per poi inginocchiarsi. Sul mezzo erano presenti i controllori del Gruppo, anche per garantire assistenza agli altri passeggeri.

Cinzia Gatti

