Mikaela Shiffrin, Matteo Bassetti e Pierflavio Gallina, cittadini onorari di Sestriere

Da ieri sera Sestriere ha 3 nuovi cittadini onorari: la sciatrice Mikaela Shiffrin, l’infettivologo Matteo Bassetti e l’artista Pierflavio Gallina. I riconoscimenti sono stati deliberati nella seduta del Consiglio comunale.

“Mikaela Shiffrin proprio un anno fa, sulla Kandahar G.A. Agnelli al Colle del Sestriere, ha tagliato il prestigioso traguardo della 100esima vittoria in Coppa del Mondo di Sci Alpino – motiva il sindaco Gianni Poncet –, mentre il professor Bassetti è un grande amico delle nostre montagne e sciatore appassionato della Vialattea. Infine Gallina, da oltre mezzo secolo, nelle sue mostre racconta attraverso originalissime pitture, su tele e lose in pietra, ritratti esclusivi di Sestriere e di meravigliosi paesaggi e scorci alpini”.