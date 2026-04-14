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Viabilità e trasporti | 14 aprile 2026, 12:17

Dopo i rinvii il cantiere notturno alla rotonda di Bibiana è in partenza

La previsione è che si parta stasera con i lavori che interesseranno il punto nevralgico per la viabilità dalle 20 fino alle 7

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

È previsto che parta stasera – martedì 14 aprile – il cantiere notturno alla rotonda del ponte di Bibiana che porterà verso la conclusione dei lavori di interramento dell’elettrodotto che nei mesi passati ha causato problemi alla viabilità sulla Sp 161 a Bricherasio e a Luserna San Giovanni. Nei mesi scorsi, l’inizio dell’intervento in quel punto nevralgico per la viabilità della Val Pellice e verso Bibiana era stato più volte posticipato.

“Nel cantiere in partenza domani è previsto che gli operai lavorino dalle 20 alle 7 del mattino” annuncia il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni Massimo Chiarbonello.

Elisa Rollino

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