Lavori sul ponte del torrente Chissuma: senso unico alternato sulla statale 26

Anas ha avviato la prima fase dei lavori di manutenzione del ponte sul torrente Chissuma, infrastruttura lunga 18,5 metri situata al km 45,300 della strada statale 26 “della Valle d’Aosta” a Settimo Vittone (To).

Per consentire l’esecuzione dei lavori è in vigore il senso unico alternato. Il completamento della prima fase di intervento è previsto entro sabato 23 maggio. Il progetto di intervento prevede il rifacimento dei cordoli (la base su cui sono installate le barriere laterali) con installazione di nuove barriere, la messa in posa dei giunti di dilatazione, il rifacimento della pavimentazione fino agli strati di profondità e il ripristino di tutte le superfici dell’impalcato e delle spalle.

L’investimento complessivo per l’esecuzione degli interventi ammonta a circa 400mila euro.