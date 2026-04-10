“Anche attraversare sulle strisce è un azzardo": allarme da via Pietro Cossa

Non basta il semaforo verde per sentirsi al sicuro. In via Pietro Cossa oggi attraversare la strada è diventato un azzardo quotidiano. A denunciarlo sono i residenti, esasperati da una situazione che descrivono senza mezzi termini: pericolosa.

La folle velocità delle auto

La causa? La velocità delle auto, troppo elevata e costante, che trasforma un’arteria urbana in un tratto ad alto rischio. “C’è una pericolosità immensa ogni volta anche solo nell’attraversamento sulle strisce pedonali con semaforo verde”, scrivono i cittadini, raccontando una realtà fatta di dubbi.

L'iniziativa di Torinoinmovimento

Non si tratta di episodi isolati. Gli incidenti, segnalano, si susseguono con preoccupante frequenza. A raccogliere il grido d’allarme è il comitato Torinoinmovimento, guidato da Federica Fulco, che ha immediatamente inoltrato la richiesta di intervento al consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

L’obiettivo è chiaro: fermare la corsa delle auto e restituire sicurezza a pedoni e residenti.