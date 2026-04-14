Lanzo, proseguono i lavori per la messa in sicurezza della galleria Monte Basso

Procedono secondo il cronoprogramma stabilito i lavori per la definitiva messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo. La riapertura dovrebbe avvenire nel primo fine settimana di luglio. La conferma è emersa nel corso dell’incontro che, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea” il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto lunedì 13 aprile con una delegazione di amministratori dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, composta dal Presidente Guido Bonino e dagli Assessori al bilancio Franca Vivenza (Sindaco di Cantoira) e alla viabilità Mauro Garbano (Sindaco di Ala di Stura). Come hanno spiegato il dirigente e i tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana, il risanamento strutturale della galleria, la risagomatura del tunnel e gli interventi per la gestione dell’acqua proveniente dalla montagna in cui la galleria è scavata sono pressoché completati. Si sta procedendo con l’allestimento dei nuovi impianti tecnici di illuminazione e antincendio. La prevenzione degli incendi è anche stata perseguita con la stesura di una speciale vernice intumescente sulla volta e sulle pareti della galleria. La pittura intumescente è un rivestimento passivo antincendio che, reagendo al calore (sopra i 200°C), si gonfia creando una schiuma carboniosa isolante. I lavori hanno comportato per la Città metropolitana di Torino un investimento di 8 milioni di euro, comprendente anche il rifacimento delle protezioni laterali nei tratti di viadotto che danno accesso alla galleria sul versante a valle e su quello a monte.

Nel confronto con gli amministratori locali il Vicesindaco Suppo e la struttura tecnica della Città metropolitana hanno affrontato anche altri temi, come la risoluzione della problematica del cantiere della rotatoria a Cafasse, in una zona interessata da un intenso traffico proveniente dalla zona industriale. Gli amministratori dell’Unione Montana sono anche stati informati sulla programmazione dei lavori per il consolidamento delle fondazioni delle fondazioni delle pile del ponte di Villanova Canavese sulla Stura di Lanzo lungo la Strada Provinciale 724. I lavori comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato e, una volta completati, consentiranno nuovamente il transito sul ponte ai veicoli di peso superiore ai 35 quintali. Gli amministratori locali sono anche stati aggiornati sul proseguimento dei lavori sulla galleria paramassi della Provinciale 1 a Pessinetto, con la previsione di una riduzione dell’impatto del cantiere nei fine settimana della stagione estiva.

Città metropolitana e Unione Montana sono intenzionate a proseguire la positiva esperienza avviata negli scorsi anni per il cofinanziamento di importanti interventi sulla viabilità, come quello al km 33+800 della Provinciale 1 nella frazione Biò di Traves, dove sono stati progettati l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale grazie all’abbattimento di due fabbricati non più utilizzati, con una spesa di circa 350.000 euro e con un cofinanziamento del 50% assicurato dalla Città metropolitana.

Nel colloquio è stato inoltre affrontato il tema del consolidamento del ponte sulla Strada Provinciale 33 della Val Grande che consente l’accesso all’abitato di Cantoira. Il Comune ha commissionato un progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede un allargamento di circa 50 centimetri della sede stradale e il miglioramento delle protezioni marginali presenti sul ponte, per agevolare il transito dei pedoni. Il quadro economico dei lavori è stato stimato in 200.000 euro e anche quest’opera potrebbe rientrare nell’accordo di collaborazione e cofinanziamento tra Città metropolitana e Unione Montana, formalizzato nella convenzione che le parti intendono rinnovare.