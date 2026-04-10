Verifiche sull’attraversamento della provinciale 177: interventi in arrivo per prevenire esondazioni

La necessità di effettuare in tempi brevi la pulizia sotto le arcate di un attraversamento su di un rio locale lungo la Strada Provinciale 177 a Caselette è stata al centro di un sopralluogo che il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo ha effettuato insieme al sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri.

L’attraversamento si trova al km 7+800 della SP 177, sul confine tra i territori comunali di Caselette e Val della Torre. In prospettiva sarà valutato l’ampliamento della luce dell’attraversamento, per consentire un maggior deflusso dell’acqua, ma già nei prossimi mesi la rimozione di materiale detritico accumulatosi sotto le arcate consentirà di prevenire allagamenti della Provinciale e di terreni privati e la dispersione di materiali trasportati dai rii che raccolgono le acque piovane a monte della Provinciale. Il Vicesindaco Suppo si è impegnato a verificare con i tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana le tempistiche e i costi degli interventi.

