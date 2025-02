Addio a Mimmo Fògola: per anni aveva gestito la storica libreria Dante Alighieri

Si è spento q 77 anni Mimmo Fògola. Un vita trascorsa immerso nella cultura torinese. Insieme al fratello Giovanni Battista e al cugino Ludwig aveva gestito la libreria Dante Alighieri in piazza Carlo Felice che aveva poi chiuso nel 2014.

Aveva portato avanti la passione per i libri ereditata dal nonno vendendo alla bancarella al Balôn dentro il Maglio. La prima domenica del mese lo si poteva trovare al mercatino del libro ritrovato in piazza Carlo Felice, mentre la seconda domenica andava a Forte dei Marmi e la quarta in piazzale Abba.

Ttra i clienti della storica libreria, anche nomi che hanno scritto la storia della cultura italiana, da Cesare Pavese a Rita Levi Montalcini.

Lascia la moglie Carla, i figli Andrea e Alberto e il nipote Tommaso.

Il funerale domani alle 10 alla Chiesa della Crocetta.