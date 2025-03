Stop al degrado, rimosso il vecchio dehors abbandonato

Sono stati finalmente rimossi il dehors in stato di abbandono e, di conseguenza, anche il piano di calpestio del chiosco di piazza Zamenhoff, in zona Campidoglio. Tra via Musiné e corso Zvizzera. L'intervento dopo le richieste dei residenti del quartiere e del centro civico.

"Un'occupazione abusiva del suolo pubblico, causata dalla chiusura del chiosco - spiega il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna -, che da troppo tempo creava una situazione di degrado. Per fortuna siamo riusciti a mettere la parola fine a un'altra criticità".