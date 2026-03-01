 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 01 marzo 2026, 07:11

76° Festival di Sanremo: dove vedere i concerti degli artisti a Torino e dintorni

Dal vincitore Sal Da Vinci alla torinese d’adozione Levante, le date già annunciate dei big in gara

76° Festival di Sanremo: dove vedere i concerti degli artisti a Torino e dintorni

Giù il sipario sul Festival di Sanremo, ora è tempo di concerti e tour per i big in gara. 

Ecco le date già annunciate

Sal Da Vinci – Per sempre sì
14 ottobre 2026 - Teatro Colosseo, Torino

Tommaso Paradiso – I romantici
23 marzo - Inalpi Arena, Torino

Chiello – Ti penso sempre
29 aprile 2026 - Teatro Concordia, Venaria Reale

Fulminacci – Stupida Sfortuna
25 giugno 2026 - Flowers Festival, Collegno

Leo Gassmann – Naturale
6 maggio 2026 - Hiroshima Mon Amour, Torino

Arisa – Magica favola
25 novembre 2026 - Torino, Teatro Colosseo

Malika Ayane – Animali Notturni
11 novembre 2026 - Teatro Colosseo

Luché – Labirinto
21 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino

Bambole di Pezza – Resta Con me
28 aprile 2026 - Teatro Concordia, Venaria Reale 

Ermal Meta- Stella stellina
18 maggio 2026 - Teatro Concordia, Venaria Reale

Francesco Renga – Il meglio di me
31 ottobre 2026 - Teatro Colosseo, Torino

Levante – Sei tu
11 maggio 2026 - Teatro Concordia, Torino

Patty Pravo – Opera
12 aprile 2026 - Teatro Colosseo, Venaria Reale

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium