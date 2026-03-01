76° Festival di Sanremo: dove vedere i concerti degli artisti a Torino e dintorni

Giù il sipario sul Festival di Sanremo, ora è tempo di concerti e tour per i big in gara.
Ecco le date già annunciate
Sal Da Vinci – Per sempre sì
14 ottobre 2026 - Teatro Colosseo, Torino
Tommaso Paradiso – I romantici
23 marzo - Inalpi Arena, Torino
Chiello – Ti penso sempre
29 aprile 2026 - Teatro Concordia, Venaria Reale
Fulminacci – Stupida Sfortuna
25 giugno 2026 - Flowers Festival, Collegno
Leo Gassmann – Naturale
6 maggio 2026 - Hiroshima Mon Amour, Torino
Arisa – Magica favola
25 novembre 2026 - Torino, Teatro Colosseo
Malika Ayane – Animali Notturni
11 novembre 2026 - Teatro Colosseo
Luché – Labirinto
21 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
Bambole di Pezza – Resta Con me
28 aprile 2026 - Teatro Concordia, Venaria Reale
Ermal Meta- Stella stellina
18 maggio 2026 - Teatro Concordia, Venaria Reale
Francesco Renga – Il meglio di me
31 ottobre 2026 - Teatro Colosseo, Torino
Levante – Sei tu
11 maggio 2026 - Teatro Concordia, Torino
Patty Pravo – Opera
12 aprile 2026 - Teatro Colosseo, Venaria Reale