Per combattere l'abbandono dei rifiuti Nichelino arruola gli ispettori ambientali volontari

Dalla parole si passerà ai fatti per combattere il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Approvato nei mesi scorsi il regolamento da parte del Consiglio comunale, a Nichelino diventa realtà la figura dell'ispettore ambientale volontario comunale.

Corso di formazione

Le persone interessate possono presentare richiesta compilando il modulo reperibile sul sito del Comune oppure al Comando della Polizia Municipale di via Giusti. Quelli che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno quindi convocati a partecipare al corso di formazione di 8 ore, organizzato dal Comune di Nichelino per acquisire le conoscenze in materia. Il servizio di ispettore ambientale in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

Come fare domanda

La domanda va inviata via Pec a protocolloollo@cert.comune.nichelino.to.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.