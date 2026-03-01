 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 01 marzo 2026, 02:40

Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Sanremo con "Per sempre sì"

Secondo posto per Sayf con "Tu mi piaci tanto". Al terzo Ditonellapiaga con "Che fastidio!"

Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Sanremo con &quot;Per sempre sì&quot;

Sal Da Vinci vince il 76° Festival di Sanremo. Il brano “Per sempre sì" votato dal pubblico e dalle due sale stampa, ha trionfato sugli altri 29 artisti in gara.

Al secondo posto si piazza Sayf con “Tu mi piaci tanto”, mentre al terzo Ditonellapiaga con “Che fastidio!”.

Il cantante neomelodico napoletano si è imposto sul giovane genovese per 0,3 punti percentuali totalizzando 22.2% delle preferenze contro il 21,9%. Ditonellapiaga si è fermata al 20.6%. 

A fare la differenza è stato il voto delle due sale stampa, il televoto aveva premiato infatti Sayf con 26.4%, dando a Sal Da Vinci il 23.6% dei voti e a Ditonellapiaga 18.9%.  

Quest'anno in gara non c'era nessun torinese. 

La classifica 

Arisa - Magica favola

Fedez e Masini - Male necessario

Nayt – Prima che

Fulminacci - Stupida Sfortuna

Ermal Meta - Stella Stellina

Serena Brancale - Qui con me

Tommaso Paradiso - I romantici

LDA e Aka7ven – Poesie clandestine

Luché - Labirinto  

Bambole di pezza - Resta con me

Levante - Sei tu 

Jax - Italia Starter Paclìk 

Tredici Pietro - Uomo che cade

Samurai Jay - Ossessione

Raf - Ora e per sempre

Malika Ayane - Animali Notturni 

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta

Michele Bravi - Prima o poi 

Francesco Renga - Il meglio di me

Patty Pravo - Opera

Chiello - Ti penso sempre

Elettra Lamborghini - Voilà

Dargen d'Amico - Ai Ai 

Leo Gassmann - Naturale 

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

Eddie Brock - Avvoltoi

Gli altri premi 

Premio alla Critica Mia Martini va a Fulminacci con “Stupida sfortuna”, secondo Ermal Meta con “Stella Stellina”, terza Levante con “Sei tu”.

Il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” se lo aggiudica Serena Brancale con "Qui con me".

Premio Sergio Bardotti - Miglior testo a Fedez e Masini con “Il Male Necessario”, mentre il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi a Ditonellapiaga con “Che fastidio!”

Premio Tim Serena Brancale con "Qui con me".

Chiara Gallo e Isabella Rizzitano - Sanremonews

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium