Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Sanremo con "Per sempre sì"

Sal Da Vinci vince il 76° Festival di Sanremo. Il brano “Per sempre sì" votato dal pubblico e dalle due sale stampa, ha trionfato sugli altri 29 artisti in gara.
Al secondo posto si piazza Sayf con “Tu mi piaci tanto”, mentre al terzo Ditonellapiaga con “Che fastidio!”.
Il cantante neomelodico napoletano si è imposto sul giovane genovese per 0,3 punti percentuali totalizzando 22.2% delle preferenze contro il 21,9%. Ditonellapiaga si è fermata al 20.6%.
A fare la differenza è stato il voto delle due sale stampa, il televoto aveva premiato infatti Sayf con 26.4%, dando a Sal Da Vinci il 23.6% dei voti e a Ditonellapiaga 18.9%.
Quest'anno in gara non c'era nessun torinese.
La classifica
Arisa - Magica favola
Fedez e Masini - Male necessario
Nayt – Prima che
Fulminacci - Stupida Sfortuna
Ermal Meta - Stella Stellina
Serena Brancale - Qui con me
Tommaso Paradiso - I romantici
LDA e Aka7ven – Poesie clandestine
Luché - Labirinto
Bambole di pezza - Resta con me
Levante - Sei tu
Jax - Italia Starter Paclìk
Tredici Pietro - Uomo che cade
Samurai Jay - Ossessione
Raf - Ora e per sempre
Malika Ayane - Animali Notturni
Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta
Michele Bravi - Prima o poi
Francesco Renga - Il meglio di me
Patty Pravo - Opera
Chiello - Ti penso sempre
Elettra Lamborghini - Voilà
Dargen d'Amico - Ai Ai
Leo Gassmann - Naturale
Mara Sattei - Le cose che non sai di me
Eddie Brock - Avvoltoi
Gli altri premi
Premio alla Critica Mia Martini va a Fulminacci con “Stupida sfortuna”, secondo Ermal Meta con “Stella Stellina”, terza Levante con “Sei tu”.
Il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” se lo aggiudica Serena Brancale con "Qui con me".
Premio Sergio Bardotti - Miglior testo a Fedez e Masini con “Il Male Necessario”, mentre il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi a Ditonellapiaga con “Che fastidio!”
Premio Tim Serena Brancale con "Qui con me".