Mariasole e Leonardo: chi sono i due nuovi Alfieri della Repubblica premiati per il loro altruismo

Sono Mariasole Di Biase e Leonardo Figello i due giovani provenienti dal territorio torinese a cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica. I due studenti figurano nell'elenco dei 28 ragazzi scelti quest'anno per essersi distinti come modelli positivi di cittadinanza attiva e solidarietà.

Mariasole Di Biase, quindicenne di Nichelino, è stata premiata per il suo costante impegno nel volontariato a supporto dei ragazzi con sindrome di Down, un'attività che svolge con dedizione per favorire l'inclusione e abbattere i pregiudizi. Leonardo Figello, 17 anni, ha invece ricevuto il titolo per l'ideazione della "CondividApe": ogni mattina parcheggia il suo mezzo a tre ruote rosso davanti alla scuola, trasformandolo in una dispensa solidale dove chiunque può lasciare o raccogliere beni di necessità secondo il principio del mutuo soccorso. Due storie diverse che raccontano un'unica eccellenza nel panorama della solidarietà giovanile piemontese.

La soddisfazione di Nichelino

"C’è un’Italia che cresce nel segno dell’impegno, dell’attenzione verso gli altri e della capacità di fare la differenza, anche attraverso gesti semplici. È quella degli Alfieri della Repubblica, giovani scelti ogni anno per il loro senso civico. Tra loro c’è anche Mariasole Di Biase, giovanissima cittadina di Nichelino. Nata nel 2011, nel 2024 è stata eletta sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e oggi viene premiata per il suo impegno come volontaria con A.I.R. Down, a sostegno delle persone con sindrome di down e delle loro famiglie", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Un riconoscimento che rende orgogliosa tutta la nostra comunità".

“Leonardo Figello, un ragazzo torinese di soli 17 anni - commenta il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - è una delle persone che il Presidente Sergio Mattarella ha nominato Alfieri della Repubblica. Un riconoscimento prestigioso che premia la sua generosità e la solidarietà dimostrata verso chi è più in difficoltà. A Leonardo desidero esprimere anche le congratulazioni della Città di Torino per l’esempio che ha saputo essere e che da oggi rappresenta per la nostra comunità e per le giovani generazioni”.