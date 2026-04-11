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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 11 aprile 2026, 14:48

Nichelino celebra la Festa della Liberazione con un evento dedicato alla Resistenza

Il 25 aprile appuntamento presso il Salone della Croce Rossa, in via Damiano Chiesa

Paolo Coniglio, presidente dell'associazione Idea

Paolo Coniglio, presidente dell'associazione Idea

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, l’Associazione Idea di Nichelino (già protagonista di iniziative come l'Aiuto compiti, i babbi Natale in Moto e gli incontri dedicati a fake news e IA) organizza un evento speciale dedicato alla memoria e ai valori della Resistenza. 

Appuntamento presso il Salone della Croce Rossa

L’appuntamento è fissato per sabato 25 aprile alle ore 21, presso il Salone della Croce Rossa di Nichelino, in via Damiano Chiesa 10. La serata sarà un’occasione di riflessione, approfondimento e coinvolgimento emotivo, pensata per avvicinare il pubblico, in particolare i più giovani, alla storia e al significato della Liberazione.

Ospite principale dell’evento sarà Giacomo Panozzo, divulgatore storico laureato in Storia all’Università di Milano, noto per la sua capacità di raccontare il passato attraverso i social media, appassionando milioni di giovani con contenuti accessibili e coinvolgenti. Ad arricchire la serata, gli interventi teatrali di Marta Rabellino, Roberto Lodola e Ivan Morello, che interpreteranno monologhi a tema ispirati alla Resistenza, alternandosi al talk principale e contribuendo a creare un’esperienza immersiva e intensa. 

A condurre l’evento sarà Paolo Coniglio, Presidente dell’Associazione Idea, che guiderà il pubblico lungo il filo narrativo della serata. L’iniziativa si propone di mantenere viva la memoria storica e di trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, democrazia e partecipazione che sono alla base della Repubblica italiana. 

L'ingresso libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori info: https://www.ideanichelino.com/home-page 

Massimo De Marzi

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