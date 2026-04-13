Nichelino e malamovida, kebab e mini market nel mirino della Polizia Locale: multe e sanzioni

Nell’ambito delle attività di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana, il Comando di Polizia Locale di Nichelino, con il supporto della Tenenza dei Carabinieri, ha effettuato sabato scorso un servizio straordinario di controllo nelle ore serali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate dalla presenza di esercizi di somministrazione, attività di kebab e mini market, soprattutto nei fine settimana interessate da mala movida.

Verifiche e interventi fino a tarda notte

L’intervento, svolto con pattuglie dedicate, ha avuto come obiettivo principale il contrasto ai comportamenti che incidono sul decoro urbano, sulla sicurezza della circolazione e sulla tutela dei minori. I controlli sono proseguiti fino a tarda notte, in piazza Camandona, piazza Barile, via Torino e Piazza dei Polesani, attualmente interessata dalla presenza del Luna Park.

Le irregolarità riscontrate

Le verifiche delle forze dell’’ordine si sono concentrate sulle soste irregolari in prossimità degli esercizi, che creano intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per pedoni e utenti della strada, la conformità delle licenze di esercizio e dei dehors, il rispetto della normativa sulla somministrazione di alcolici, con specifica attenzione al divieto di vendita e somministrazione ai minori.

L’attività ha portato all’accertamento di una decina di violazioni amministrative, con contestazioni relative al Codice della Strada e alla disciplina del commercio: in alcuni casi seguiranno ulteriori verifiche amministrative.

Controlli destinati a proseguire

“Questi controlli – dichiara il Comandante della Polizia Locale Giustino Goduti – sono una prima risposta ai reclami dei cittadini che risiedono in prossimità delle zone interessate dalla movida molesta e rientrano in una strategia più ampia di prevenzione e presenza sul territorio, finalizzata a garantire la convivenza civile e la sicurezza urbana”.