"Prendifiato Dance Edition", a Nichelino uno spettacolo a favore della Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Torna “Prendifiato Dance Edition”, evento in programma domenica 19 aprile 2026 alle ore 20 presso il Teatro Superga di Nichelino, che in questi anni ha già raccolto e donato oltre 10 mila euro a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ente che promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e trovare una cura definitiva per la fibrosi cistica, malattia genetica rara grave, presente fin dalla nascita.

Lo spettacolo è organizzata dalla Delegazione FFC Ricerca di Nichelino e Moncalieri e dall'Ateneo dello Spettacolo, in stretta collaborazione con le prestigiose realtà artistiche del territorio.

L’iniziativa è ormai un appuntamento atteso dalla comunità- nelle tre edizioni precedenti ha visto la partecipazione complessiva di oltre mille persone - e fortemente sostenuto dalle istituzioni, ottenendo il patrocinio di Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Nichelino e Asl To5.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema della positività: forza, fiducia e luce anche nei momenti di maggiore difficoltà. Attraverso coreografie coinvolgenti e performance emozionanti, il pubblico vivrà un percorso artistico ricco di energia e speranza.