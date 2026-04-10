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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 10 aprile 2026, 09:41

Nichelino, in occasione di San Matteuccio tornano le giostre

Appuntamento in piazza Polesani nel mondo fino al 3 maggio

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Passata la Pasqua, arrivate le belle giornate di primavera, a Nichelino tornano le giostre in occasione di San Matteuccio, in programma da oggi, venerdì 10 aprile, fino a domenica 3 maggio in piazza Polesani nel mondo.

Un'occasione sempre attesa dai più giovani e dai bambini, che potranno accedere dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 24 nei giorni feriali, mentre il sabato e i festivi ci sarà l'orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte.

Circolazione e sosta vietata

Durante tutto il periodo della durata del luna park, per permettere il montaggio e lo smontaggio di giostre e macchinari e quindi la pulizia di tutta l’area, saranno vietate sia la sosta che la circolazione delle auto, pena la rimozione forzata. 

La piazza sarà anche delimitata da transenne e new jersey, proprio per evitare che i 'furbetti della sosta' parcheggino anche là dove non è consentito.

Massimo De Marzi

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