Spacca lo specchietto di un'auto ma viene fermato da un 'civich' fuori servizio

Danneggia un’automobile, ma viene fermato da un agente del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale di Torino fuori servizio. È successo nel pomeriggio di sabato 25 aprile, davanti alla Basilica di Maria Ausiliatrice, poco dopo la cerimonia delle prime comunioni. Bambini e famiglie si trovavano sulla piazza per scattare le foto-ricordo, quando un uomo in stato di alterazione ha spaccato con un calcio lo specchietto di un’auto parcheggiata sulla via, in direzione di via Cigna, spaventandoli.

37enne senza fissa dimora

L’uomo, un 37 enne italiano senza fissa dimora, aveva già infastidito alcuni dei presenti senza che le sue provocazioni venissero raccolte. Qualche minuto dopo, dirigendosi verso via Cigna, ha sferrato un calcio al retrovisore di una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata a lato della strada. La rottura dello specchietto, rimasto a penzoloni solo più attaccato ad alcuni fili elettrici, ha causato un forte rumore, destando l’allarme delle persone presenti.

Identificato e denunciato

Sulla piazza si trovava anche un agente della Polizia Locale fuori servizio che si è così subito diretto verso di lui, qualificandosi. L’uomo si è dato alla fuga, ma l’agente lo ha raggiunto in via Cigna, dove, con l’aiuto di un collega motociclista del Reparto Radiomobile sopraggiunto nel frattempo mentre effettuava un servizio di viabilità, lo ha fermato. Dalla centrale operativa è stata inviata una pattuglia per accompagnare l’uomo al Comando di via Bologna, dove è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato e resistenza.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.