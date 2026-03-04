 / Economia e lavoro

Crescono i ricavi Smapiù

Smapiù, giovane azienda di prodotti per la pulizia della casa, sin dalla nascita molto attenta all’ecosostenibilità, all’ambiente, a creare prodotti in polvere anziché liquidi onde creare maggiori spazi e minor peso, oltre ad eliminare la plastica grazie ad un packaging brevettato di carta e cartone, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 7,3 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 5,1 del 2024, con la volontà di attestarsi, a fine 2026, tra gli 8 e i 9 milioni. 

Ha trasferito tutti i suoi uffici e la produzione nel nuovo stabilimento in Z.I. di Oppeano, nel veronese, dotato di 11 linee produttive, con 2 turni di lavoro. 

Smapiù e Mr. Carta sono i due brand aziendali. Smapiù ha lanciato vari nuovi prodotti che stanno suscitando molte simpatie, dalla novità della bustina monodose profumata per cassetti ed armadi, che costa 1/3 del normale ed è  più pratica, alla “bomba” per lavatrici, piatti, lavapavimenti e bucato, dal profumo ambiente in granuli che rende tutto più profumato alla candeggina in pastiglie venduta in barattoli. 100 grammi anziché 5 litri con tutti i vantaggi per peso, spazio e ambiente.

Giorgio Naccari

