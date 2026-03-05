Dieci nuove moto a disposizione degli agenti della Polizia locale

Sono arrivate questa mattina dieci nuove motociclette che entrano a far parte della dotazione del Reparto Radiomobile del Corpo di Polizia Locale della Città di Torino, sostituendo motoveicoli di servizio ormai datati.

Si tratta delle moto Yamaha Tracer 9 con motore a benzina 3 cilindri e potenza di 86,5 kW, che si distinguono per livelli di prestazione eccellenti, per la rapida accelerazione, la prontezza in sorpasso, il comfort di marcia e la versatilità.

Il costo totale dell’acquisto è di 197mila euro. Un investimento concreto per rafforzare la sicurezza urbana, migliorare i tempi di intervento e garantire una presenza ancora più capillare sul territorio. Questi nuovi mezzi rappresentano molto più di un semplice aggiornamento tecnologico: sono uno strumento fondamentale per consentire agli agenti della Polizia Locale di Torino di operare con maggiore efficienza, rapidità e sicurezza, soprattutto nelle aree più trafficate e nei quartieri dove la tempestività fa la differenza.

«La modernizzazione della flotta e il rinnovo della dotazione dei veicoli della Polizia Locale – afferma l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda – ci permettono di essere presenti sul territorio per le tante attività di pronto intervento che i nostri agenti svolgono in tutta la città».

La speciale fornitura, oltre ad essere stata realizzata con i loghi e i colori della tradizionale livrea istituzionale della Polizia locale di Torino, prevede un allestimento specifico composto da: faro lampeggiante a tecnologia led montato su un palo telescopico ad estensione manuale; coppia di lampeggianti frontali a tecnologia led integrati al parabrezza di serie; kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico; sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati; predisposizione radio veicolare per la connessione. Le 10 moto hanno in dotazione anche due borse laterali e un vano posteriore per la strumentazione tecnica.

Il Reparto Radiomobile utilizzerà le motociclette per i servizi di pronto intervento, scorta, staffetta e di gestione della viabilità soprattutto per la sorveglianza durante i grandi eventi, manifestazioni, ma anche in occasione delle partite di calcio nelle zone dei due stadi torinesi.