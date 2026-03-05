Referendum, il ministro Nordio ospite a Moncalieri per spiegare le ragioni del SI

Si avvicina la data del Referendum sulla giustizia, che vedrà gli italiani chiamati alle urne il 22 e 23 marzo prossimi, la campagna è entrata ormai nella sua fase clou e nei prossimi giorni a Moncalieri è atteso il ministro Carlo Nordio.

In dialogo con Hoara Borselli

Il Guardasigilli parteciperà martedì 10 marzo ad una conferenza organizzata dal capogruppo in Consiglio comunale di FdI, Cristiano Monticone, per spiegare le ragioni del SI: l'appuntamento è alle ore 11, nei locali del Centro Polifunzionale di via Santa Maria 27 bis. A dialogare con il ministro della Giustizia sarà la nota giornalista e opinionista televisiva Hoara Borselli, con Nordio che esporrà la sua posizione sulla riforma da lui stesso avviata e fortemente voluta.