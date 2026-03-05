Perosa Argentina: il consigliere Antoniutti è stato espulso dal gruppo di minoranza

‘Amare Perosa’ ha espulso il consigliere Ezio Maria Antoniutti a seguito del suo comportamento che il gruppo di minoranza non riteneva opportuno. La decisione è stata comunicata durante il Consiglio comunale di ieri – mercoledì 4 marzo – dal capogruppo Ivo Negro: “È una decisione presa con dispiacere ma continuava a fare dichiarazioni sui social network contrarie alla nostra linea. Ci sono stati diversi richiami e un confronto interno che non hanno portato a risultati”.

Antoniutti da parte sua avverte che lui si era già dimesso dal gruppo: “A febbraio avevo mandato una lettera al Comune in cui annunciavo le mie dimissioni”. Tra i destinatari della lettera però non c’era il gruppo di consiglieri di ‘Amare Perosa’ a cui contesta anche l’atteggiamento durante il Consiglio comunale di ieri sera: “Il capogruppo ha voluto leggere la relazione sulla mia espulsione nonostante io fossi assente giustificato”.

Antoniutti continuerà la sua attività in Consiglio comunale nel gruppo misto.