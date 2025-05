Verde urbano, la Circoscrizione 8 accelera gli interventi prima del cambio d’appalto

Continuano senza sosta gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico nelle aree scolastiche e nei parchi della Circoscrizione 8, con operazioni di sfalcio e pulizia che coinvolgono sia il verde orizzontale sia gli spazi di aggregazione urbana.

I tagli

Le attività, in corso anche durante il fine settimana, interessano diverse aree della zona sud di Torino, tra cui l’Aiuola Ginzburg, il Giardino Gabotto e le aree verdi lungo i corsi Sicilia, Moncalieri e Sebastopoli, nonché le vie Marochetti e Oristano.

In parallelo, si stanno effettuando interventi nei cortili e giardini delle scuole dell’infanzia e primarie di via Cercenasco, via Guala e corso Traiano, per garantire un ambiente decoroso e sicuro per gli alunni.

Anche nel weekend

Il lavoro di manutenzione è garantito anche nei giorni di sabato e domenica, per permettere il completamento degli interventi in vista del subentro, da lunedì 5 maggio, delle imprese aggiudicatarie del nuovo appalto per la cura del verde circoscrizionale. "Un impegno, quello per la tutela del verde urbano - spiegano il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e la coordinatrice al verde Giovanna Garrone - che risponde all’esigenza di migliorare la qualità della vita nei quartieri, assicurando decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici per tutti i cittadini".