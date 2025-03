Chiude la strada tra Nomaglio e Borgofranco per una frana: riaprirà non prima di una settimana

Dalla scorsa notte, la SP 73 tra Nomaglio e Borgofranco è stata chiusa per motivi di sicurezza a causa di una caduta di massi. Il tratto interessato dalla frana si estende tra i chilometri 2+350 e 4+100.



La Città Metropolitana di Torino ha avviato un intervento di ripristino e messa in sicurezza della strada. Tuttavia, la riapertura del tratto non avverrà prima del fine settimana, poiché sono necessarie operazioni di disgaggio dei massi per garantire la sicurezza dei veicoli e dei passanti.