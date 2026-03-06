Volley A2/F: la Monviso Volley riparte da Andrea Giovi

È il primo tassello di una squadra, da ricostruire, che tenterà la difficile risalita in A1: Andrea Giovi è il nuovo allenatore della Monviso Volley. Ex libero, Giovi è stato protagonista della promozione di Perugia in A1, ma anche della retrocessione di quest’anno dopo un’annata tranquilla nella stagione 2024-2025, chiusa al decimo posto.

Le prime parole di Giovi: “Monviso ha dimostrato interesse sincero, ambizione e desiderio di costruire qualcosa di grande, tutti elementi che credo siano leve importanti per iniziare un nuovo cammino: entusiasmante, fatto di tanti ostacoli, ma che tutti vogliamo percorrere nella stessa direzione”.