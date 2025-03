Piazza Delpiano, ripristinata l'altalena ai giardini: "Ma qui ci sono solo problemi"

Un’area gioco fatiscente e una tettoia per mercati tematici quasi mai utilizzata. E' la denuncia della consigliera della Lega della Circoscrizione 3, Anna Vadalà , che ha messo nel mirino le condizioni di piazza Delpiano , nel quartiere San Paolo.

A seguito dell'interpellanza presentata in Consiglio, inerente a un'altezza a pezzi ridotta a gioco dell'impiccato, è intervenuta la Città che ha rimesso in sicurezza lo spazio. "Ma di quest'area giochi - spiega Vadalà -, si parla da tempo per la scarsità di proposte offerte all'utenza, ossia i bambini. Senza contare che ci sono sempre problemi di erba alta e pavimentazione ko".

L'anfiteatro

La stessa consigliera ha chiesto un utilizzo maggiore dell'area dell'anfiteatro, solitamente utilizzata nel periodo estivo per la rassegna del cinema all'aperto. "E' usata solamente due mesi all'anno, forse si potrebbero studiare altri progetti".

Sul caso l'unica replica è stata affidata alla presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, che ha chiesto di "non giudicare quell'area come fatiscente".